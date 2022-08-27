دعوات نيابية لتحديد موعد لجلسة البرلمان دون انتظار قرار الاتحادية

دعا النائب عن الاطار التنسيقي محمد الشمري , السبت , رئيس مجلس النواب ونائبه الى تحديد موعد لانعقاد جلسة البرلمان دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية، مبينا ان السلطة القضائية اشارت في وقت سابق الى ان قرار حل البرلمان مرتبط بمجلس النواب كما ورد في الدستور .

وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان " اكثر من 170 نائب قدموا طلبا موقعا الى رئاسة مجلس النواب الى تحديد جلسة لمجلس النواب , الا ان رئاسة المجلس لم تاخذها على محل الجد وهذا يخالف النظام الداخلي الى لعمل مجلس النواب " .

وأضاف ان "على رئيس البرلمان ونائبه عدم انتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الدعوة المقدمة من التيار الصدري بحل مجلس النواب " , داعيا رئاسة المجلس الى "اتباع السياقات القانونية وعدم ربطها بقرارات أي جهة".

وأوضح الشمري ان "السلطة القضائية اشارت في وقت سابق الى ان قرار حل مجلس النواب مرتبط بالمجلس نفسه كما ورد في الدستور" .