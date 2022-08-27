مقتل 4 إرهابيين في ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن مقتل أربعة إرهابيين في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى من اكتشاف تحركات لعناصر من عصابات داعش الإرهابية قادمين من جبل وبحيرة حمرين، حيث حاولت هذه العناصر التعرض على كامرات المراقبة الرئيسية".

واضافت، أنه " تم التصدي لهم من قبل قوة من اللواء ٥٣ بالفرقة الأولى، مما دفعهم الى الهروب، حيث لاحقت قواتنا الأمنية هذه العناصر الإرهابية وقتلت ٤ إرهابيين منهم وجرحت آخرين".