القيادي في الاطار علي الفتلاوي : دعوة الصدر لعزل الكتل والأحزاب عن المشهد السياسي والانتخابي، ليس لها أي سند دستوري وقانوني

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، ان ما يريده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعزل الكتل والأحزاب على المشهد السياسي والانتخابي لا يمكن تطبيقه.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في حديث صحفي ان “دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لعزل الكتل والأحزاب على المشهد السياسي والانتخابي، ليس لها أي سند دستوري وقانوني، بل هي تخالف النظام الديمقراطي في العراق”.

وبين الفتلاوي ان “دعوة الصدر لا يمكن تطبيقها فهناك قواعد جماهيرية كبيرة للكتل والأحزاب، ليس الشيعية فقط بل السنية والكردية، لن تقبل باي تهميش لهذه الأطراف السياسية الفاعلة، خصوصاً ان هناك اطراف لها تضحيات كبيرة ومهمة قدمتها خلال السنوات السابقة من أجل العملية السياسية، وهذه التضحيات لا يمكن التنازل عنها اطلاقا لاي سبب كان”.