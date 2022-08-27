النزاهة النيابية تتهم حكومة الكاظمي بخرق القوانين والدستور

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، حكومة مصطفى الكاظمي بخرق القوانين والدستور خلال الفترة الحالية، فيما بينت سبب ذلك.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي”، ان “حكومة مصطفى الكاظمي تعمل حالياً على خرق القوانين والدستور من خلال إجراءات تعييان وتكليف شخصيات بمناصب مهمة وبعض هذه الشخصيات عليها شبهات ومؤشرات كبيرة وخطيرة”.

وأضاف ان “سبب خرق القوانين والدستور من قبل حكومة الكاظمي هو استغلال غياب الدور الرقابي لمجلس النواب، كونه معطل منذ فترة طويلة، ولهذا الحكومة تستغل ذلك وترتكب الكثير من المخالفات والقرارات التي فيها شبهات فساد خطيرة على مختلف الأصعدة”.