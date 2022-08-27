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الحلبوسي: الحكومة لن تستطيع إنفاق الأموال نهاية العام الحالي بدون موازنة


دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، القوى السياسية الى جلوس لطاولة الحوار وحل الازمة السياسية الراهنة، فيما اكد أن الحكومة الحالية لن تتمكن من الانفاق نهاية العام الحالي.

وقال الحلبوسي في كلمته خلال "المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة" "نجدد التأييد لمبادرة الحوار الوطني لجمع الفرقاء بغية معالجة الازمة"، مؤكدا "على جميع الاطراف ان تقف وقفة جادة بشأن تعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية".

وأضاف، أن "نهاية العام الجاري سوف لن تكون الحكومة الحالية بالانفاق على اي جانب لانتهاء السنة المالية"، مشيرا الى أن "الدستور لا يتيح لاي طرف تعطيل مؤسسات الدولة، رغم انه يكفل الاحتجاج السلمي، والفعاليات السياسية".

وبين الحلبوسي، أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه".

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