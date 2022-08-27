لقطع الطريق على "الفضائيين"..مطالبات بربط رواتب موظفي كردستان مع بغداد

طالب النائب عن حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، السبت، بربط رواتب موظفي إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال عبد الرحمن في حديث ل /المعلومة /، إنه "يجب ربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية وتوزيعها عن طريق النظام الإلكتروني من خلال الماستر كارد، كما يجري مع باقي الموظفين في العراق".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان فشلت بملف إدارة النفط، والأفضل تسليمه لبغداد، وهي من تتولى عملية توزيع الرواتب، ولكن الأحزاب الحاكمة تخشى فضح ملف الفضائيين الذين يتم توزيع الرواتب عليهم في الإقليم".

وأشار إلى أن "توزيع رواتب الموظفين من خلال الحكومة الاتحادية مباشرة يضمن إرسالها بطريقة منتظمة وتوزيعها بشكل مستمر، وأيضا القضاء على ملف الفضائيين الذين تتجاوز أعدادهم قرابة ربع مليون موظف ومتقاعد".

وتتهم حكومة إقليم كردستان بالفساد ووجود الآلاف من الفضائيين التابعين لأحزاب السلطة الحاكمة والذين يتسلمون رواتب دون وجود دوام فعلي لهم.

وكان نواب من الأحزاب الكردية المعارضة قد تقدموا بتواقيع في الدورة البرلمانية السابقة طالبوا من خلالها بتوزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان من خلال الحكومة الاتحادية مباشرة.