عمليات ميسان تعلن جاهزية منفذ الشيب الحدودي لاستقبال زوار الاربعينية

تفقد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم السبت، منفذ الشيب الحدودي شرق مدينة العمارة من أجل وضع اللمسات الاخيرة لاستقبال زوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقال قائد العمليات بحسب بيان لخلية الاعلام الامني إن “المنفذ جاهز لاستقبال الزوار من الجانب الايراني بعد اكتمال كافة الاجراءات الامنية والخدمية على طول الطريق”، مؤكدا “نشر كافة القطعات الأمنية من قوات الجيش والشرطة والاجهزة الاستخبارية من منفذ الشيب بإتجاه العتبات المقدسة مروراً بمدينة العمارة”.