مقتل أمير داعش الارهابي في" طبج ديالى" واحد معاونيه

أفاد القيادي في الحشد العشائري محمد القيسي، السبت، بمقتل امير داعش الارهابي في حوض الطبج شمال شرق ديالى مع احد مساعديه.

وقال القيسي في حديث لـ/ المعلومة/،إن "داعش الإرهابي وقع في كمين للفرقة الاولى للجيش العراقي في منطقة الجاغات غرب حوض الطبج في اطراف ناحية جلولاء(80كم شمال شرق بعقوبة) وتم قتل 4 من الإرهابيين من خلال القصف المدفعي".

وأضاف القيسي، انه "من بين القتلى أمير داعش في حوض الطبج واحد مساعديه وفق المعلومات"، مؤكدا أن "التنظيم الارهابي تلقى ضربة موجعة أخرى بعد كمين ليلة امس والذي استدرج خلية خطيرة لعدة كيلومترات قبل الإطاحة بها".

وتنتشر قوات الفرقة الاولى في محيط ناحية جلولاء وبقية مدن حمرين وهي تجري تنسيق مع الحشد الشعبي والعشائري لمواجهة خلايا داعش الإرهابي"