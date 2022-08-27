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رئيس الجمهورية: العراق يمر بظرف دقيق وحساس


طالب رئيس الجمهورية  برهم صالح، السبت، القوى السياسية بانهاء الازمة السياسية والاحتكام الى العقل والدستور لانهاء الانسداد، مبينا ان التحديات التي تواجه العراق والمنطقة تحتم على الجميع الاصطفاف لانهاء الازمة.

وقال صالح في كلمة القاها خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة  ان "تعزيز الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة مهمة وطنية ولا بد من دعم الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر".

 واضاف ان " البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة وان التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو امر غير مقبول".

 وتابع انه "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين "، مشيرا الى أن "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ان لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني"

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