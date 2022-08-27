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القاضي المتقاعد منير حداد يستغرب من صمت بعض القوى السياسية على اهانة مجلس القضاء الاعلى


 استغرب القاضي المتقاعد المشارك في محاكمة النظام البائد منير حداد، السبت، من صمت بعض القوى السياسية على اهانة مجلس القضاء الاعلى، مبينا ان القضاء اصدر 20 حكما ضد الاطار التنسيقي منذ بداية الدورة الحالية ولم يعترض الاخير على ذلك ولم يخرج مظاهرات كما يحصل اليوم من قبل انصار مقتدى الصدر . 

 وقال حداد في حوار متلفز ان "القضاء اصدر 20 حكما ضد الاطار التنسيقي وهو من ثبت نتائج الانتخابات التي احتفلت بها الكتلة الصدرية ومنع اعادتها كما طالب الاطار فكيف يتم اتهامه بالانحياز".

 واضاف ان "مشهد تهديد القضاء واغلاق مقاره بسلات النفايات واتهامه وادخاله بالسجال السياسي اهانة وسابقة خطيرة لا يمكن القبول بها ، الا ان دور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان كان مثاليا وحكيما".

 وأشار حداد الى ان "اعادة مجلس النواب بات ضروريا الا ن محمد الحلبوسي غادر بغداد وبات يسامر يوميا شيوخ عشائر الانبار وتحول ليشخ عشيرة رغم الحاجة الماسة لاعادة نشاط البرلمان".

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