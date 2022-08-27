رئيس مجلس القضاء: التعليم يجب أن يكون متاحاً للجميع

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، بأن يكون التعليم مجانياً على الأقل في مرحلتين ومتاحاً للجميع.

وقال زيدان خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى أنه "يجب أن يكون التعليم مجانياً على الأقل في مرحلتين ومتاحاً للجميع"، لافتاً إلى أن "التعليم يوفر للمرأة فرصة عمل تمكنها من مستلزمات العيش الكريم وكما يمكنها من التواصل مع المجتمع وتكوين علاقات اجتماعية ويمكنها من حل أي مشكلة تواجهها".

ودعا "الجميع الى الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والذي نص على أن لكل فرد الحق بالتعليم ،وأن يكون التعليم مجانياً ،وأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً".