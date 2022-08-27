النزاهة تصدر أمر استقدام جديد بحق قائممقام سامراء السابق

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، صدور أمر استقدامٍ جديدٍ بحق قائممقام قضاء سامراء السابق في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الدائرة في بيان أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ قائممقام قضاء سامراء سابقاً؛ على خلفيَّة قيامه بسحب صكٍّ خاصٍّ بأمانات مشروع تجهيز سيَّاراتٍ لمُديريَّـة شرطة صلاح الدين في عام 2013".

وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بناءً على أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

يذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال المُدَّة المُنصرمة عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ المُتَّهم في قضايا اختلاس رواتب مُوظَّفين وارتكاب مُخالفاتٍ في صرف صكوكٍ.