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التربية تنفي إعلان نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل ضمن الدراسة المهنية


نفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، إعلان نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل ضمن الدراسة المهنية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "انتشر في مواقع التواصل وبعض الصفحات الإعلامية خبر عن إعلان نسب النجاح وإظهار أسماء الطلبة الأوائل في العراق ضمن الدراسة المهنية".

وأضاف، أن "وزارة التربية إذ تنفي ما نشر جملة وتفصيلاً، فإنها توضح أن التعليم المهني فيه 44 قسماً، وبناءً على تلك التقسيمات يجب أن يكون هناك 44 طالبا أول على كل قسم وغيرها من التسلسلات الأخرى، كما أن نسب النجاح الدقيقة نتيجة تأجيل عدد من الطلبة الأوائل وانتظار معدلاتهم لا يمكن تحديدها إلا مع إعلان نتائج الدور الثاني"

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التربية تنفي إعلان نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل ضمن الدراسة المهنية
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