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الاتصالات تصدر بياناً بشأن انترنت الكابل الضوئي


أخلت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، مسؤوليتها بشأن رداءة انترنت الكابل الضوئي "غير الرسمي".

وقالت الوزارة في بيان "تردنا الكثير من شكاوى المواطنين المشتركين بخدمة الكابل الضوئي للمنازل عن طريق مصادر غير معتمدة رسميا لدى وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتقديم هذه الخدمة".

وبينت، أن "الوزارة غير مسؤولة عن الخدمة المقدمة من خلال هذه الشبكات الضوئية والتي تعرضهم للمسائلة القانونية وحملات الازالة من قبل كوادر الوزارة وتشكيلاتها والاجهزة الأمنية الساندة، كما أنها لا تخضع للمعايير المعتمدة لدى الوزارة في تقديم خدمة الكابل الضوئي ال FTTH ، اضافة الى انها غير مؤمنة بمسارات بديلة في حال حصول قطوعات على الكابلات ،والتي تم نصبها بشكل عشوائي وغير حضاري يؤدي الى تشويه الجانب العمراني للمناطق السكنية من خلال الكابلات الممدودة على الجدران واعمدة الكهرباء"

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