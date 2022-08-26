عضو في الحراك الشعبي : لايمكن الذهاب للانتخابات المبكرة قبل بيان جدواها وتشكيل الحكومة

أكد عضو الحراك الشعبي لمشروع طريق الحرير وميناء الفاو حسين الكرعاوي، اليوم الجمعة، ان الذهاب للانتخابات المبكرة لا يمكن ان يتم الا من خلال المجيء بحكومة جديدة وبيان الغاية والجدوى من اجراء هذه الانتخابات، لافتا الى ان الكتل التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد قد لا تحصل عليها مرة أخرى.

وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "حكومة تصريف الاعمال تمثل أداة لعرقلة انجاز الخدمات والمشاريع المهمة، وهذه لايمكن ان تنجز من خلال الحكومة الحالية بل ان البلد بحاجة الى حكومة جديدة لإنجاز مشاريع كبيرة كميناء الفاو وطريق الحرير وتحسين مفردات التموينية وإنجاز مشاريع الكهرباء".

وأضاف ان "هناك إمكانية لأجراء الانتخابات المبكرة، لكن يجب ان تكون عبر حكومة انتقالية، وبيان جدوى هذه الانتخابات والغاية من اجرائها، كونها تعد حلاً ترقيعياً للوضع الراهن".

وبين ان "الكتل التي حصلت على اعلى المقاعد قد لا تحصل على نفس الرقم وتشهد تراجعا في عدد مؤيديها، خصوصا ان المحكمة الاتحادية اكدت على أهمية تغيير قانون الانتخابات".