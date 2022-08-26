القبض على فرد بعصابة هددت الشركات النفطية والتجارية في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن القبض على أحد أفراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية العاملة في محافظة ميسان.

وقال المديرية في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، بعد تعرض إحدى الشركات الى تهديد وابتزاز من قبل عصابة مكونة من أربعة أفراد، شرعت قوة من مكافحة اجرام ميسان بمتابعة حيثيات الحادث، وبعد جهود كبيرة وعمل متواصل توصلت إلى أحد أفراد العصابة".

وأضافت، أنه "وعلى إثر كمين محكم تمت الإطاحة به في أحد أقضية المحافظة لتتم مواجهته بالأدلة والبراهين ويعترف بقيامه هو ومجموعته المكونة من أربعة أفراد بالتهديد والابتزاز للشركات الأهلية والنفطية في ميسان لغرض كسب الأموال".

وتابعت أنه "تم تدوين أقواله بدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق أحكام المادة 366 من قانون العقوبات العراقي".