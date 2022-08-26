مقتل 20 ارهابيا بعملية امنية في صحراء الانبار

أفاد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الخميس، بمقتل اكثر من 20 ارهابيا بعملية امنية استباقية استهدفت صحراء المحافظة.

وقال العبيدي في تصريح ل /المعلومة/ ان "قوة امنية مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بعملية اقتحام في منطقة صحراء قضاء راوه غربي الانبار".

وأوضح ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود معسكر لعناصر داعش الاجرامي تحت الارض في المناطق المستهدف ما ادى الى مقتل اكثر من 20 عنصرا".

واضاف ان "طيران الجيش استهدف المعسكر وحوله الى ركام وسط حدوث اصوات انفجارات قوية وتناثر اشلاء عناصر داعش الاجرامي"، مبينا ان "القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على مناطق الغربية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني"