خبير: تواجد الأميركان في المثلث العراقي السوري الأردني يسهل ادخال الإرهابيين

حذر الخبير الأمني صباح العكيلي، الخميس، من التطورات الأخيرة في المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني، مشيرا الى أن القصف الأميركي المتكرر يهدف لتسهيل دخول المجاميع الإرهابية الى العراق.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان "استهداف القوات الامريكية لمواقع تابعة للقوات المسلحة السورية من داخل الأراضي العراقية يشكل خرقا فاضحا ويحمل العراق المسؤولية القانونية".

وأضاف ان "القصف انطلق من المثلث العراقي السوري الأردني الذي تنتشر فيه القوات الامريكية ومجاميع الإرهابيين الذين يتمتعون بحماية القوات الامريكية", مبينا ان "استمرار القصف الأمريكي يتعلق بتمهيد دخول الإرهابيين الى الأراضي العراقية".

ويرى خبراء ومختصون ان القصف الأميركي المتكرر للمثلث الحدودي العراقي السوري الأردني يهدف الى تسهيل حركة المجاميع الإرهابية التي تضيق عليها القوات السورية والعراقية الخناق، فضلا عن استمرارها بسرقة النفط السوري