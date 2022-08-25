حقوق تدعو القضاء إلى ملاحقة الكاظمي لـ"تواطئه" بتعطيل المؤسسات

طالب عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، الخميس ، القضاء والادعاء العام الى ملاحقة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته مصطفى الكاظمي لـ"تواطئه" بتعطيل المؤسسات الدستورية.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "التجاوز على القضاء يعتبر تعديا على ارادة الشعب العراقي"، مبينا أن "حضور الكاظمي للمؤتمر التطبيعي في مصر هو جزء من مخططاتهم وما يدل على ذلك ان الفوضى التي ارادها من خلال تؤاطئه في عدم توفير الحماية للسلطتين التشريعية والتنفيذية للتغطية على ما تم الاتفاق عليه من صفقات مشبوهة في القاهرة".

وأضاف أن "التجاوز على القضاء يمثل تعديا على ارادة الشعب العراقي بايعاز من امريكا لاخصاع المناوئين لها"، ومشيرا إلى أنه "أصبح من الضروري ممارسة دوره في ملاحقة رئيس الحكومة لتواطئه عن حمايات مؤسسات الدولة خاصة وانه المسؤول الأول".

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الموسوي دعا في وقت سابق، أن القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة للخلاص من الكاظمي وحكومته . فيما أكد حكومة الكاظمي لا تستحق البقاء فترة أطول.