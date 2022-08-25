القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بشأن تسجيل ‏صوتي عن جرائم فساد في صلاح الدين

قرَّرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص تسجيل ‏صوتي عن جرائم فساد في صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان " محكمة تحقيق الكرخ الثانية ستتخذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتمَّ التطرق فيها إلى أحد القضاة".

وانتشر خلال الساعات الماضية تسريب صوتي جديد عن جرائم فساد في صلاح الدين بعد فضيحة "القسم" الذي اداه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري.