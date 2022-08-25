النائب عن صادقون احمد الموسوي : حكومة الكاظمي لا تستحق البقاء فترة أطول

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الموسوي ، الخميس ، القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة للخلاص من الكاظمي وحكومته، فيما أكد حكومة الكاظمي لا تستحق البقاء فترة أطول.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تحاول إثارة المشاكل بين أبناء الشعب العراقي"، مبينا أن "حكومة تصريف الأعمال أثبتت عاجزها عن حماية مؤسسات الدولة وهي من سمحت باتساع الفوضى في البلاد".

وأضاف، أن "البلد لايزال يعيش اوضاعا صعبة ومقلقة ويشتكي الكثيرون من ضعف حكومة الكاظمي"، مشيرا الى ان "حكومة تصريف الأعمال لم يعد مرغوب فيها وهي غير مؤهلة لحماية المؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية".