باسم خشان: البنك المركزي يبيع العراق

كشف النائب المستقل باسم خشان ، الخميس، انه سيعلن عن الملفات والأوراق التي تثبت تورط البنك المركزي في العديد من ملفت الفساد الخاصة بمزاد بيع العملة.

وقال خشان في حديث صحفي أن "الأيام القليلة القادمة سنعلن عن الأوراق والوثائق التي تثبت مخالفة البنك المركزي لجميع الأمور القانونية والمالية بحضور ديوان الرقابة المالية"، مستدركا بالقول أن "البنك المركزي لا يبيع العملة الان بل يعمل على بيع العراق".

أضاف، أن "الوثائق والملفات ستكشف الجهات المحلية التي تعمل على تهريب العملة الى خارج العراق"، لافتا الى ان "هذه العمليات تستنزف العملة الصعبة وتدمر الاقتصاد العراقي برمته".