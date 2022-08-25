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مقتل 3 قيادات داعشية في نينوى


أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، مقتل 3 ارهابيين دواعش بالقرب من سايلو مخمور بمحافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ، أنه " بعد إن رصدت استخبارات الجهاز اليقظة خط سير مجموعة من الإرهابيين اشتبكت معهم ليل يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ٣ من عصابات داعـش أحدهم قُتل أثناء الاشتباك والآثنين الآخرين تم قتلهما بعد تفتيش المنطقة صباح اليوم الخميس".

واشار البيان الى أن "الاستخبارات تعرفت على هويات ومنصاب المقتولين وهم:ـ

ـ الارهابي محمد طه محمد المُكنى ابو أنس ما يسمى أمني قاطع ( عبيدة ) في عصابات داعـش

ـ الارهابي احمد عبد محمد المُكنى ( أبو عبد ) وهو ما يسمى عسكري القاطع الشرقي في العصابات الإرهابيـة .

وتابع الجهاز: "كما أُلقي القبض على أحد المُتعاونين مع الإرهابييـن والذي كان يُزودهم بالمؤن الغذائية".

أتم البيان: "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بعملياته حتى يتم يتم تطهير كامل الأرض العراقية من هذه البراثن الجبانة".

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