اخماد حادث حريق داخل مخزن في مستشفى الهندية بكربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للمديرية أن “فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل ممر متخذة كمخزن للمستلزمات الطبية لصالة العمليات في مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق داخل المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وتابع ان “الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق”.