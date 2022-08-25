النزاهة النيابية تتحرى عقود وزارة الكهرباء

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، اليوم الاربعاء، عن حراك نيابي تجاه القضاء والادعاء العام لفتح ملفات الفساد في عقود وزارة الكهرباء.

وقال السلامي في تصريح ل /المعلومة/، إن " عقود وزارة الكهرباء ومن بينها عقد الجباية الالكترونية يشوبها الفساد وهدر للمال العام طيلة الفترة الماضية في ظل وجود دعم كبيرا جدا على قطاع الطاقة في العراق".

واضاف، ان" عقد الجباية الالكترونية يحمل في طياته يضر بمصالح الناس لما يحمل في طياته شبهات فساد وهدر للاموال التي تستقطع من المواطنين".

واشار السلامي، الى انه "اكثر من 540 مليار دينار سنويا تدفع سنويا من قبل حساب المواطنين الى وزارة الكهرباء لحساب شركات لا تملك الخبرة والكفاءة