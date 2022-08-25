النفط تصدر توضيحاً حول سقوط “مروحية” لها بين النخيب وعرعر

أصدرت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول سقوط “مروحية تابعة لها، بين النخيب وعرعر.

وقالت الشركة في بيان ان “عطلاً فنياً اصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد اقلاعها مباشرة ، مما اضطر طاقم الطائرة الى الهبوط الاضطراري ما ادى ذلك الى اصطدام اجزاء منها بالارض ، من دون وقوع اصابات بين الركاب او طاقم الطائرة”.

وأضافت الشركة نقلا عن مصدر لها، ان “الطائرة كانت تقل عدداً من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد احدى الفرق الزلزالية الاستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر”.