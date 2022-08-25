النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي : ورقة التيار الصدري على أنه الحزب الوحيد الذي يمتلك الشارع احترقت

قال النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الاطار التنسيقي احمد الموسوي، خلال حديث متلفز إن “التيار الصدري شكّل تحالفاً قوياً وكان بإمكانه تشكيل الحكومة مقابل تقديم بعض التنازلات، لكنه وصل إلى مرحلة الانسحاب ليفقد الورقة الأقوى التي كان يتمتع بها”.

وأضاف أن “ورقة التيار الصدري على أنه الحزب الوحيد الذي يمتلك الشارع احترقت، وأي حزب يراهن على ورقة الشارع يعني الذهاب نحو الفوضى”.

فيما أكد الموسوي أن “التيار الصدري فعل كل شيء، وقد تدخل البلاد بأزمة تحرق الأخضر واليابس”، مبيناً أنه “قبل يومين بدأنا بجمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية ووصلت التواقيع أكثر من 100 نائب، وهذا هو الحل الوحيد في عقد جلسة للنظر بمطالب الصدريين”.

وأكد أن “تواقيعاً تقدمت للحلبوسي، لعقد جلسة، ومن واجبه تنفيذ الامر، حيث أن أغلب القوى السياسية تريد عقد تلك الجلسة”.

كما لفت الموسوي إلى أن “الإطار التنسيقي لا يرفض مشاركة الصدريين في تشكيلة الحكومة المقبلة”، قائلاً: “كان لدى التيار الصدري عدة طرق لتعطيل البرلمان عبر الدستور وليس دخول البرلمان من قبل جماهيره”.