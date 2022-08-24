القضاء يكشف تفاصيل الاحكام الصادرة بحق مسؤولين كبار في وزارة الاعمار

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في وزارة الاعمار والإسكان.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، أصدرت حكما غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات لكل من وكيل وزير الاعمار والإسكان والمفتش العام ومدير عام التخطيط في النجف، عن قيامهم بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الوزارة".

وأضاف البيان، ان "الحكم بحق المدانين يأتي استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة؛ على خلفيَّة الخروقات المُتعلِّقة بتمديد مُدَّة إنجاز أحد المشاريع في محافظة النجف.