الأخبار

رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني : ما تعرض له القضاء اليوم مرفوض وعلينا جميعا كقوى سياسية الحيلولة دون تكرار مثل هذه الافعال


دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، الثلاثاء، الى تغليب مبدأ الحوار والتفاهم الايجابي والالتزام التام بالدستور، معتبراً أن الاصلاح وحماية أمن البلد واستقراره وصيانة الحقوق والقضاء على الفساد يتطلب تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

وقال طالباني في بيان، "تابعنا باهتمام بالغ وبشعور بالمسؤولية ما يحصل من تطورات سياسية على الصعيد الوطني، وحرصنا على السعي من أجل وحدة الصف وتوحيد الجهود لصالح عمل وطني مخلص يحقق الشروع بإصلاحات شاملة وبما يخدم مصالح الشعب ويهيئ للبناء والتقدم ويرسخ الحياة الدستورية".

وأضاف "لقد كنا في ذلك ننطلق من المبادئ التي عمل عليها فقيدنا الكبير الراحل مام جلال ورسخها بحضوره السياسي الوطني الفاعل ما قبل وبعد 2003"، مشدداً بالقول "وفي ضوء هذه المبادئ يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني حرصه الشديد على مبادئ العمل الوطني المشترك التي تصون تجربتنا الديمقراطية الفتية وتضمن بناء عراق ديمقراطي اتحادي حر ومستقل ومتقدم".

وأكد طالباني "أهمية الحفاظ على وحدة الجهود الوطنية وتغليب مبدأ الحوار والتفاهم الايجابي المنتج والالتزام التام بالدستور المستفتى عليه كوثيقة تستحق منا المراجعة والتطوير والتقيد حالياً بنصوصها الجامعة والموحِّدة"،

مضيفاً "نؤمن مثل جميع قوانا الوطنية بضرورة الفصل ما بين السلطات كمبدأ أساس من مبادئ بناء الدولة المدنية والديمقراطية ونعتقد أن مسؤولية مختلف الاطراف تكمن بجانب اساس منها بالتقيد بهذا المبدأ وتعزيزه والعمل على تطويره خصوصاً ما يتعلق باحترام استقلالية القضاء وتهيئة كل ما من شأنه أن يصون استقلاله وحفظه لحقوق جميع وواجبات المواطنين ومختلف السلطات الأخرى في البلد ومؤسساته الدستورية".

واعتبر أن "ما تعرض له هذه المؤسسة هذا اليوم مرفوض وعلينا جميعا كقوى سياسيه الحيلولة دون تكرار مثل هذه الافعال"، موضحاً أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد في هذه الظروف تقيده الكامل بتغليب قيم الحوار وتهيئة أجواء سياسية كفيلة بالنهوض بمشروع إصلاحي يستند على برنامج متفق عليه ومن شأنه تحقيق الاصلاحات المطلوبة والشروع بالبناء والتقدم لبلدنا العراق".

وتابع "نشد ونعضد المطالب الوطنية من أجل الاصلاح ونؤكد أن الاصلاح وحماية أمن البلد واستقراره وصيانة الحقوق والقضاء على الفساد وتطوير أداء المؤسسات يتطلب من جميع القوى الفاعلة تهيئة الظروف اللازمة لذلك، وفي المقدمة منها ظروف الحوار الوطني المخلص والجاد".

يذكر ان اتباع التيار الصدري هاجموا اليوم مقر مجلس القضاء الاعلى وحاولوا اقتحامه وتجاوزوا بالفاظ بذيئة ومشينة على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وكتبوا على احدى حاويات النفايات اسمه عليها وقاموا بحملها وتوعدوا بانهاءه 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب مصطفى سند يرفع دعوى ضد الكاظمي
الحشد: مستعدون للدفاع عن مؤسسات الدولة.. على الحكومة تحمل المسؤوليات
رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني : ما تعرض له القضاء اليوم مرفوض وعلينا جميعا كقوى سياسية الحيلولة دون تكرار مثل هذه الافعال
مركز دراسات: جهات سياسية تسعى لإبقاء الكاظمي في السلطة لهذا السبب
بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق حول تجاوز اتباع التيار الصدري على مجلس القضاء الاعلى
قيادي في حركة التغيير: يجب احترام القضاء واستمرار الحوار
نعيم العبودي: إقحام القضاء في الوضع السياسي الحالي أمر خطير جدا (تغريدة)
في تغريدة له ... ريان الكلداني : لا مستقبل لاحد بلا قضاء
محمد شياع السوداني: العراق بات قريباً من الفوضى
رئيس القضاء وقائد الفرقة الخاصة يبحثان إجراءات حماية الخضراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك