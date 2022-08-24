مركز دراسات: جهات سياسية تسعى لإبقاء الكاظمي في السلطة لهذا السبب

حذر رئيس مركز القمة للدراسات الإستراتيجية حيدر عرب، اليوم الثلاثاء، من مغبة استمرار حكومة الكاظمي وعدم تشكيل حكومة جديدة، فيما أكد أن بعض الأطراف السياسية تسعى لبقاء الكاظمي في السلطة وقيادة الانتخابات المبكرة المقبلة، في حالة حصولها.

وقال عرب في حديث ل / المعلومة /، إن "بعض الأطراف السياسية تسعى لتكون حكومة الكاظمي حكومة طوارئ والتي تدعو لانتخابات مبكرة، وبالتالي يعطل مجلس النواب العراقي وتستمر الحكومة في أدائها لمدة سنة أو سنتين برئاسة الكاظمي وتكرار سيناريو 2021 مرة أخرى".

وأضاف، أنه "لابد من تشكيل حكومة حتى لو كانت بعمر قصير لأجل تقديم خدمات للمواطن العراقي"، لافتا الى أن "استمرار العام الحالي بدون موازنة يؤثر على مصروفات العام المقبل منها رواتب الموظفين التي لا يمكن صرفها لأنها تصرف على السنة التي سبقتها".

وأوضح مدير مركز القمة للدراسات أن "غياب مشروع الموازنة المالية المرتبط بالحكومة الدائمة وصاحبة الصلاحيات الكاملة، وليست حكومة تصريف الأعمال، فان وضع البلد سواء كان سياسيا أو اجتماعيا إلى طريق مظلم ولا يمكن معرفة مخاطره".