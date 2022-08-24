بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق حول تجاوز اتباع التيار الصدري على مجلس القضاء الاعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق

بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية.

اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته

فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي.

الموقعون

1- القاضي لطيف رزيج الحمامي

2- القاضي عبد الاله ناصر جمعة

3- القاضي مخيف فرهود محيبس

4- القاضي تكليف علي العواد

5- القاضي رزاق محمود الحسني

6- القاضي علي خير الله الخفاجي

7-القاضي عبد العباس فاضل العامر

8- القاضي جمعة دهيم المشهداني

9- القاضي جبار حسين عليوي

10- القاضي كاطع لفته الجحيشي

11- القاضي سعدون عامر راشد

12- القاضي صهيب محمد الراوي

13- قاضي المخابرات