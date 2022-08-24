قيادي في حركة التغيير: يجب احترام القضاء واستمرار الحوار

أكد القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان، الثلاثاء، أنه يجب احترام القضاء العراقي وقراراته باعتباره المؤسسة التي تحافظ على البلد واستقراره.

وقال عثمان في حديث ل / المعلومة /، إن "تعليق عمل المحاكم عمل خطير وسيؤدي لاشتداد الأزمة واستمرارها وبالتالي لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا باللجوء للغة الحوار والتفاوض".

وأضاف أن "ما يجري أمام مبنى القضاء العراقي من اعتصامات وتظاهرات مقلقة لنا، ونحن دائما مع الحوار والتفاوض وعدم اللجوء للغة التصعيد في المواقف، باعتبارها ستؤدي لكوارث يدفع ثمنها المواطن العراقي".

وتظاهر المئات من أنصار التيار الصدري اليوم أمام مبنى القضاء العراقي للمطالبة بإصدار قرار لحل البرلمان.

وأصدر مجلس القضاء بيانا علق فيه أعماله وإغلاق المحاكم التابعة له، احتجاجا على ما أسماه تهديدات وصلت إليه لغرض إصدار قرار حل البرلمان.