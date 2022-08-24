محمد شياع السوداني: العراق بات قريباً من الفوضى

حذرت الامانة العامة لتيار الفراتين، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، من تهديد المؤسسات القضائية ومن تبعات هذه الأفعال.

وذكرت في بيان إن "التيار يدين ويستنكر محاصرة وتهديد المؤسسات القضائية ويحذر من تبعات هذه الأفعال التي يراد منها جر البلد للمجهول".

وحمل التيار "رئيس حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التجاوز على المؤسسات الدستورية والقانونية، فالعراق بات قريبا من الفوضى وتبعاتها وامتداداتها، وهذا الأمر يعني المساس بالسلم الأهلي وأمن البلاد القومي وأنقلاب على العملية السياسية".

ودعا "جميع العقلاء إلى تدارك مخاطر هذه الأفعال ونتائجها".