رئيس القضاء وقائد الفرقة الخاصة يبحثان إجراءات حماية الخضراء

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع قائد الفرقة الخاصة الفريق الركن حامد الزهيري، إجراءات القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء ومؤسسات الدولة.

وقال القضاء في بيان إن زيدان استقبل "الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وبحث معه اجراءات القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة ومؤسسات الدولة".

واكد زيدان، على "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على ابنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها".