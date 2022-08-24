البرلمانية السابقة رزان شيخ دلير : التظاهرات الحالية سياسية.. قدسية القضاء والبرلمان انتهكت

رأت النائب السابق رزان شيخ دلير، اليوم الثلاثاء، ان التظاهرات الحالية "سياسية" وتختلف عن تظاهرات "تشرين"، فيما حملت رئيس الوزراء والبرلمان مسؤولية وصول الأمور إلى هذه المرحلة.

وقال شيخ دلير، لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية، إن "التعامل مع السلطة التشريعية والقضائية كان غير جيداً، وانتهكت قدسية هذه السلطتين".

وأضافت، أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يعط أهمية لما يجري وهذا دليل ضعف، كذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء"، مردفاً: "على رئيس الوزراء الاستقالة اذا لم يكن له موقفاً جدياً لما يجري".

وتابعت شيخ دلير، أن "هذه التظاهرات سياسية وتختلف عن تظاهرات تشرين التي كانت للفقراء".