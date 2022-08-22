الداخلية تحدد مصير المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى أمرهم

أصدرت وزارة الداخلية، قراراً بشأن إعادة المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى أمرهم من أجل اعادتهم الى الخدمة.

وذكر بيان لاعلام وكالة الداخلية لشؤون الشرطة: "بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود أصدرت مديرية الإدارية والمالية في مقر وكالتنا/ قسم ادارة المراتب شعبة الاعادة اعمام الى كافة المديريات التابعة للوكالة لتزويدها بأسماء المراتب المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى امرهم لعدم التحاقهم سابقاً".

وعزت الإجراء "ليتم النظر في اعادتهم للخدمة أصولياً عند توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية وحسب الشروط القانونية والضوابط المعمول بها ولغاية يوم 2022/8/25".