سياسي كردي: تركيا سيطرت على نفط كردستان بالكامل

أكد السياسي الكردي لقمان حسن، الاثنين، أن تركيا تحاول ضم مدن إقليم كردستان اليها عبر السيطرة على نفط الاقليم.

وقال حسن في حديث ل / المعلومة /، إن "تركيا لديها مطامع سياسية واقتصادية وتريد استرجاع الإمبراطورية العثمانية، وخطواتها في سوريا وحتى ليبيا هي تحت هذا الأساس، ولذلك تحاول كخطوة أولى السيطرة على إقليم كردستان".

وأضاف أن "تركيا وكخطوة أولى سيطرت على نفط الإقليم من خلال الاتفاقيات الكبيرة وطويلة الأمد التي وقعتها معا حكومة إقليم كردستان وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي لا تهمه مصلحة المواطنين الكرد بقدر ما يهمه إرضاء تركيا ولو كان على حساب المصلحة الاقتصادية".

وتواصل تركيا وبشكل شبه يومي قصفها لمناطق مختلفة في إقليم كردستان وسط صمت من قبل حكومتي بغداد وأربيل.