النزاهة تعلن استقدام مسؤولين سابقين في وزارة النقل بسبب شبهات فساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في وزارة النقل؛ لإحداثهما الضرر العمدي بالجهة التي كانا يعملان فيها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قررت إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ جراء المخالفات المرتكبة في العقود المبرمة مع إحدى الشركات الأجنبيَّة للملاحة الجويَّة".

وأضافت، ان "أمر الاستقدام صدر وفق احكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّه جاء جراء المخالفات المرتكبة في التعاقدات كافة بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة وشركة (سيركو) البريطانيَّة لمراقبة حركة الجويَّـة العراقيَّة".

وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".