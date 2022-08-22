الشيخ قيس الخزعلي يستذكر تفجير قبة مرقدي الإمامين العسكريين (ع)

استذكر الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، تفجير قبة مرقدي الإمامين العسكريين (ع) في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وكتب الشيخ الخزعلي، في تغريده على توتير،، قائلا إنه “تمر علينا اليوم الذكرى الـ17 لواقعة تهديم قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام”.

واضاف انه “هذه الحادثة التي تجرأ على فعلها زبانية الإرهاب وأذناب الاحتلال والتي كانت بلا شك أقسى الحوادث على قلوب اتباع ومحبي آل البيت عليهم السلام”.