الأمن النيابية تحذر من مخيم “الهول”: يشكل خطرًا على الوضع الأمني

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، من خطورة “مخيم الهول” السوري على الوضع الأمني ولا سيما العراقي، فيما أشادت بخطوة الحكومة العراقية على تفكيك المخيم.

وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو، في تصريح صحفي، إن “إقدام الحكومة العراقية على تفكيك مخيم الهول بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ هي خطوة جبارة تذهب بالاتجاه الصحيح”.

ودعا الحكومة إلى “مرافقة تلك الخطوة برنامجًا كاملًا للعمل على تأهيل عوائل المخيم وفرزها وتصنيفها وقياس مدى خطورتها إضافة إلى وضعهم في أماكن تقع تحت الرقابة”.

وأضاف، أن “لجنته ستتابع هذا الموضوع وآلية تنفيذه باعتباره موضوعًا حساسًا ويشكل خطرًا على الوضع الأمني ولاسيما العراقي”.

وتابع القدو، أن “لجنته ليس لديها علم بهذه بخطوة الحكومة على تفكيك المخيم، بسبب تعليق جلسات مجلس النواب، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال 48 ساعة المقبلة لمفاتحه ذات الجهات العلاقة لأجل الإطلاع على آخر المستجدات ومجريات العمل التي يخص تفكيك المخيم”.