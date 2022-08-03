الاتحاد يعلن توقف المفاوضات مع البارتي بشأن رئاسة الجمهورية

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن توقف المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، مبينا ان جميع الاطراف السياسية تحاول انتزاع فتيل الازمة ببغداد قبل حسم موقفها.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المفاوضات بين الحزبيين الكرديين لم تتوصل الى اي تفاهمات خلال الايام الماضية ولم تحسم تسمية رئيس جمهورية موحد”.

وأضاف السورجي، ان “المفاوضات الحالية متوقفة في كردستان وان انظار القوى الكردية نحو التظاهرات في بغداد والتوجه لنزع فتيل الازمة لدى الاحزاب الكردية”.

واشار الى ان”الخلاف بشأن رئاسة الجمهورية طفيف اذا ما قارنه بالازمة الاخيرة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لذلك جميع الجهود تصب في هذا الاتجاه”.