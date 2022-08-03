القبض على 80 متسللاً واحباط عمليات تهريب على الحدود العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القبض على 80 متسللاً وإحباط عدد من عمليات التهريب على الحدود العراقية خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الخلية في بيان إنه “تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على 80 شخصا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود العراقية واحبطت عدد من عمليات التهريب لمواد مختلفة خلال الشهرين الماضيين”.

وأضافت، “جاء ذلك نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري والميداني من قبل مفارز الوكالة المرابطة في مختلف القواطع على الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت عمليات نوعية منفصلة استخدمت فيها الكمائن، إذا تم القاء القبض على 20 شخصاً حاولوا التسلل الى داخل الأراضي العراقية يحملون الجنسية الأجنبية، وإلقاء القبض على 20 شخصاً يحملون الجنسية العربية حاولوا التسلل إلى داخل الأراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا، فضلا عن القاء القبض على متسللين عبر الحدود في محافظات مختلفة (واسط، كركوك، السليمانية، دهوك، نينوى، أربيل) بلغ عددهم 40 شخصاً يحملون جنسيات مختلفة بحوزة أحدهم اسلحة نوع (برنو) عدد 4 و5 جلكانات تحمل مادة الكلور وشخص آخر حاول تهريب أغنام عدد (183) في المنطقة الحدودية الاولى”.

واضافت، “كما ضبطت مفارز الوكالة شاحنة تحمل 17 طناً من المصاعد الكهربائية وأخرى تحمل 28 طناً من الأسمدة الزراعية خلال محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي العراقية في محافظة كركوك، فضلا عن ضبط 20 جلكان سعة 30 لتر تحمل مادة (الاسيد) التي تستخدم في صنع الحشيشة”.