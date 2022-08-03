قائمة بالمحافظات التي عطلت الدوام يوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قائمة المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرار، فيما استثنت جميع المحافظات طلبة المراحل المنتهية من قرار العطلة.

وقالت محافظة بغداد في بيان إن "محافظ بغداد محمد العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية".

ووجه محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب في بيان "بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب إرتفاع درجات الحرارة. ويستثنى من ذلك امتحانات الطلبة حيث تستمر بشكلها المعتاد، وكذلك الدوائر الصحية والخدمية".

بدوره، أشار محافظ نينوى نجم الجبوري، في بيان، إلى أنه "نتيجة إرتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٤ آب بإستثناء الإمتحانات الوزارية ستستمر بشكل اعتيادي بالإضافة إلى الدوائر الخدمية".

وأعلنت كركوك أيضاً "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر كافة؛ نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية، و عمل الدوائر الخدمية بنسبة 50‎%‎ بما يؤمن تقديم الخدمات لمواطني كركوك".

من جهته، وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان "بتعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية يوم غد الخميس الموافق 2022/8/4 وذلك لإرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد والمحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والفرق الخدمية وموظفي ديوان المحافظة وطلبة السادس الاعدادي".

في السياق نفسه، قررت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد لذات السبب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

وكذلك أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

كما أعلنت محافظة المثنى تعطيل الدوام، غداً، بسبب الحرارة أيضاً، مع استثناء طلبة السادس الاعدادي.

فيما أعلنت محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام. وذكر ديوان المحافظة في بيان أن "محافظ البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس والأحد والإثنين المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".