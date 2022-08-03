التربية تقرر إيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية"

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن إيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية" استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان انها "وجهت بإيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية" (التعليم العام، مدارس ثانوية بغداد والمتميزين، التعليم المسرع) استعداداً للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقباله".

واضافت، أن "المديرية العامة للمناهج اصدرت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يقضي بإيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية" (التعليم العام ، مدارس ثانوية بغداد والمتميزين ، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية وغير المنتهية في المراحل الدراسية كافة، الذي تم العمل به في العام الدراسي 2021 – 2022 ".