الحاج هادي العامري يستقبل الكاظمي في مكتبه بالعاصمة بغداد

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه ببغداد الازمة السياسية في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان ، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد".

وناقش الجانبان بحسب البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف ".