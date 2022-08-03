أعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2021- 2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الامتحانات ستنطلق يوم (الخميس 25 آب) وتستمر لغاية يوم الثلاثاء (30 آب 2022) للابتدائي، و الاربعاء (31 آب) للمتوسط"، مبينةً أن "الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً بحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".

وأضافت أنه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".

وكان وزير التربية علي الدليمي أعلن، اليوم الثلاثاء، شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس باداء الامتحانات في الدور الثاني.