رغم الادانات.. تركيا تواصل قصف القرى المدنية شمال العراق

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الثلاثاء، ان الطيران الحربي التركي يواصل قصف القرى المدنية في مناطق مختلفة في اقليم كردستان شمال العراق.

وقال السورجي في تصريح ل /المعلومة/، ان “الادانات وعبارات الشجب والاستنكار المحلية والدولية حول ما تقوم به تركيا من اعتدءات على العراق، لم تؤخذ بنظر الاعتبار”، مشيرا الى ان ” طيرانها الحربي والمسير يواصل شن غارات على قرى مدنية في محافظة دهوك”.

واشار السورجي الى ان “تركيا تواصل توسيع نفوذها العسكري والميداني في مناطق مختلفة شمال العراق، فيما تواصل قواتها قصف المناطق الحدودية بالمدفعية والطيران المسير في ظل صمت حكومي مريب”.

ويواصل الجيش التركي بشنّ غارات بطائرات حربية وأخرى مسيّرة داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.