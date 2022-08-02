الشابندر: صمت الحلبوسي وغالبية النواب على استباحة البرلمان إهانة للمؤسسة التشريعية

أكد السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، أن صمت الحلبوسي وغالبية النواب على استباحة البرلمان يمثل إهانة بالغة للمؤسسة التشريعية.
وقال الشابندر في تغريدة على تويتر ، أنه “مع التغيير للأفضل لكن بأدوات أفضل “.
وأضاف الشابندر “أمّا استباحة مبنى البرلمان وتحويله الى چايخانه لتناول (الأرجيله) أو سوق لبيع (السجاير) و (السميط)، ومنصاته مسرحًا للسخرية والتندر مع صمت رئيس مجلس النواب وغالبية أعضائه يمثل إهانة بالغة للمؤسسة التشريعية وللثقة التي أولاها الشعب لنوابه”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha