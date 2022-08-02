النزاهة تضبط مسؤولين في صحة الديوانية بتهمة المغالاة في شراء مواد طبية

اعلنت هيئة النزاهة، ضبط مسؤولين في صحة الديوانية بتهمة المغالاة في شراء مواد طبيَّة، فيما أشارت إلى ضبط معاملات شراء مادتي الفازلين والبندول بقيمة مئة مليون دينار.

وذكر بيان للهيئة أن “ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت من ضبط رئيس وأعضاء لجنة مشترياتٍ في صحة الديوانيَّة؛ بتهمة المبالغة بشراء مواد طبيَّةٍ”.

وأضاف البيان أن “مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تلقى معلوماتٍ تتضمن إقدام لجنة مشترياتٍ في صحة المحافظة على المغالاة في شراء مواد طبيَّةٍ، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، تمكَّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط رئيس وأعضاء اللجنة”.

وأشار البيان إلى أن “العمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات الشراء، إذ أثبتت التحقيقات الأوليَّة صحة ما جاء من معلوماتٍ حول المغالاة في أسعار الشراء”.

وتابع البيان أن “الأوليات المضبوطة أثبتت شراء مادة (الفازلين) بمبلغ (٤٨.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار وبكميَّة (١٢٠٠) طن ومئتي كيلوغرام، مشيرةً إلى أن تلك الأوليات كشفت أيضاً عن شراء مادة البندول (تحاميل) بمبلغ (٤٩.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار، مؤكدةً أن عمليَّة الشراء شابتها مغالاة بيّنة في أسعار تلك المواد”.

ولفت البيان إلى أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار عن ضبطها مستند صرفٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ ممنوح للجنة تنفيذ عملٍ في مستشفى الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ اللجنة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السلفة في شهر أيلول 2021، كما أنَّها لم تُقدِّمْ أي أوليَّاتٍ؛ لتسوية السلفة خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب “أمانة”.