محلل سياسي : يحذر من تأجيج الشارع عبر الاعلام الممول من تركيا والخليج والاردن

حذر المحلل السياسي حازم الباوي، من تأجيج الشارع العراقي من خلال وسائل اعلام ممولة من الخليج وتركيا والأردن، مشيرا الى اهمية الانتباه الى بعض الصفحات التي تعمل على تحريض الشارع.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “تحول الازمة السياسية من دائرة القرار الحزبوي الى الفعل الشعبوي لتحريك الشارع، يعد خطرا كبيرا يعرّض الوطن الى مطبات قد لاتحمد عقباها”.

وأضاف ان “بهجة الاعلام المغرض من قنوات معروفة التوجه وصفحات ممولة من الخليج وتركيا والاردن وغيرها والتي تصاعدت نبرتها وحدتها خلال الايام الماضية خير دليل على ان جزء كبير من الازمة العراقية تدار في كواليس الاعلام المأزوم”.

وبين ان “ساسة وجمهور كلا الطرفين الشيعيين المتخاصمين من الواجب ان ينتبهوا الى هذا الجانب الخطير من الخطاب التأجيجي الواضح الاهداف والمكشوف النوايا والذي يتم عبر صفحات وساسة لطالما كانت تطبل لعصابة داعش الارهابية التكفيرية ابان انتكاسة حزيران 2014 والتي كانت تسمي الذباح بالثائر”.